Ancak bu iddialara Meghan Markle cephesinden hızlı bir yalanlama geldi.

Prens Harry ve Meghan Markle'a yakınlığı ile bilinen ve çift hakkında kitap da yazan gazeteci Omid Scobie, çiftin sözcüsünün bir açıklamasını yayınladı ve iddiaların 'yanlış' ve 'saçma' olduğunu söyledi.