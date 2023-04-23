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Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi içindeki ırkçılık üzerine Kral Charles'a gönderdiği bir mektup nedeniyle taç giyme törenine gitmeyeceği iddialarına yanıt verdi.

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  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.

    Törene ilişkin hazırlıklar ise tüm hızıyla sürüyor.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Netflix'teki belgeseli ile kraliyetteki yaşamlarını ifşa eden Kral'ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmuştu.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Buckingham Sarayı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de babası Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılacağını duyurarak, aylardır süren spekülasyonlara son vermişti.

    Saray yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın, çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte California'da kalacağını ve törene katılmayacağını da sözlerine eklemişti.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Markle'ın aynı tarihlerde oğlu Archie'nin yaş günü olması ve oğlunun doğum gününün gölgede kalmasını istemediği için katılmadığı belirtilmişti. Ancak İngiliz basını durumun farklı olduğunu öne sürmüştü.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    The Telegraph'ın haberine göre Meghan, Kraliyet ailesindeki önyargılarla ilgili endişelerini Kral'a yazdığı bir mektupla dile getirmişti. 

    Mektubun, Meghan'ın Kraliyet ailesinin bir üyesinin doğmamış oğlunun ten rengi hakkında yorum yaptığını söylediği 2021'deki Oprah Winfrey röportajının ardından gönderildiği ifade edilmişti.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Gazeteye konuşan kaynak, Meghan'ın endişelerine tatmin edici bir yanıt alamadığını düşündüğünü söylemişti.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Meghan'ın 6 Mayıs'taki Taç Giyme Töreni'ne katılmama kararını doğrulamasından sadece haftalar sonra ortaya çıkan mektup ve aldığı yanıtın, kararın arkasındaki faktörlerden biri olduğu da ifade edimişti.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Ancak bu iddialara Meghan Markle cephesinden hızlı bir yalanlama geldi.

    Prens Harry ve Meghan Markle'a yakınlığı ile bilinen ve çift hakkında kitap da yazan gazeteci Omid Scobie, çiftin sözcüsünün bir açıklamasını yayınladı ve iddiaların 'yanlış' ve 'saçma' olduğunu söyledi.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    Scobie'nin paylaştığı açıklamada "Sussex Düşesi hayatına devam ediyor, 4 yıl önceki konuşmalarla ilgili 2 yıl önceki yazışmaları düşünmüyor. Aksi yöndeki her türlü iddia yanlış ve açıkçası gülünçtür. Magazin medyasını ve diğer kraliyet muhabirlerini, yarattıkları sirkten uzaklaşmaya teşvik ediyoruz" dedi.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Taç giyme törenine katılmama kararı alan Meghan Markle'dan iddialara yanıt

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