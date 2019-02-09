İbrahim B., ortada bir yanlış anlaşılma bulunduğunu belirterek, birbirlerinden özür diledi.









DHA'nın haberine göre olay dün öğle saatlerinde, Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt-Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.'ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi. Özlem A., bütünlediği paraları geri verdiği sırada, İbrahim B.'nin elinin kendi eline değmesini taciz edildiği şeklinde algıladı. Bunun üzerine Özlem A., İbrahim B.'ye tepki göstererek, tekme ve tokat attı. Şoför İbrahim B. ise karşılık vermedi ve taciz etmediğini anlatmaya çalıştı. Ancak çok sinirlenen Özlem A., tokat ve tekmelerine devam etti.



Olayın görüntülerinin medyada yer alması üzerine, Yeşilyurt-Bornova minibüs hattı başkanı Mehmet Erler, Özlem A. ve İbrahim B.'yi bir araya getirdi. Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek, şoför İbrahim B.'den özür diledi.