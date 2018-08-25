İstanbul'da özel güvenlikçi Gülcan E.A (28), Pendik'te kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü bakkal E.S.'ye biber gazı sıktı, copla vurdu ve şikâyetçi oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, olay 17 Ağustos'ta Pendik Esenler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı bakkala gitti. İddiaya göre Bakkal E.S., "Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?" dedikten sonra genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Şoke olan ve bakkaldan kaçan genç kadın yaşadıklarını ailesine ve eşine anlatamadı. Gülcan E.A., sürekli kendisine laf atan bakkalın, geçen pazartesi günü "Küs müyüz, gel sana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin, bana bunu yapma" demesi üzerine yanındaki biber gazını E.S.'nin yüzüne sıktı. Çantasındaki copla da dövdü. Ardından polise şikâyette bulundu. E.S. de polise gidip şikâyetçi oldu ve bilmediği bir nedenden dolayı saldırıya uğradığını iddia etti.

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