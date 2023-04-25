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Haberler Gündem 3. Sayfa Tacizcisini öldüren liseli Azra'nın davasında flaş karar!
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Tacizcisini öldüren liseli Azra'nın davasında mahkemeden flaş karar!

Kars'ta, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı geçen yıl köy meydanında tabancayla öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Azra E.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Azra E.'ye, tutuksuz yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Sinan Erdağı, "Beklediğimiz bir karar değildi. Bugün verilen karar toplum vicdanını yaralayacak bir karardır" dedi

Tacizcisini öldüren liseli Azra'nın davasında flaş karar!
DHA

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) geçen yıl köy meydanında tabancayla öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Azra E.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Birdal Doğan
Birdal Doğan

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra E., tutuklandı. Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"KORKUSUNDAN MAKET BIÇAĞI, BİBER GAZI TAŞIYORDUM"

Azra E.
Azra E.

Liseli Azra E.'nin tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Azra E.'nin "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Azra E. ise mahkemede yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrar ederek, "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye giderken yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

"KAÇIRMA ORGANİZASYONU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Azra E.
Azra E.

Azra E.'nin avukatı Sinan Erdağı ise savunmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcılığı'nın kabule ilişkin değerlendirmelerine kısmen katılmakla birlikte, hukuki değerlendirme ile olayın TCK 29'uncu madde anlamında tahrik altında işlendiği yönündeki kabulüne katılmamız mümkün değildir. Şöyle ki; olayın oluş şekli dikkatlice bu anlatımlar ve dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde, suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan müvekkilin, 14 yaşından beridir maktulün sözlü tacizlerine, sosyal medya üzerinden takiplerine, yine fiilen takip edilerek iç huzurunun bozulduğu ve yine aynı zamanda tanık anlatımlarında görüldüğü üzere, müvekkili kaçırarak evlenmek istediği ve bu amaçla da üçüncü kişilere para teklif ederek, aynı zamanda yardım talep ettiği hususları net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

DOSYADAKİ TÜM DELİLLERLE SABİTTİR

Bu hususlar artık tartışma dışı kalmaktadır. Azra'nın uzun zamandan beridir takip edildiği, bunun sosyal medyadan, telefonlardan ve aynı zamanda fiziki olarak gerçekleştirildiği, maktulün Azra'yı evlenmek amacıyla kaçırmak konusunda bir fikri bulunduğu ve bu fikrini eylemsel olarak ortaya koymaya başladığı, bu amaçla da kaçırma organizasyonu yaptığı, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilere para ve çıkar teklif ederek, gerek kaçırmak için araç temin etme ve gerekse kendisine yardımcı olacak kişileri temin etme çabası içerisinde olduğu dosyadaki tüm delillerle sabittir.

MAKTÜLDEN OLAN KORKUNUN ETKİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Bu husus Cumhuriyet Savcılığı tarafından da kabul edilmektedir. Müvekkil, burada uzun zamandan beridir devam eden saldırıların kendisi üzerinde oluşturduğu kızgınlık ve öfke ile intikam almak ya da cezalandırmak amacıyla hareket etmenin ötesinde, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmiş ve bunu da maktulden olan korkusunun etkisi ile gerçekleştirmiştir. Bu da bizi TCK 27/2'inci madde anlamında 'yasal savunma sınırının' aşılması sonucuna götürmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı makamı da esasen, mütalaasında kabul olarak bu durum ortaya koymaktadır. Müvekkil hakkında TCK 27/2'nci maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini saygıyla talep ederiz."

Mahkeme heyetinin talebi üzerine son söz verilen Azra E., "Pişmanım, bilerek yapmadım" dedi.

MAHKEMEDEN ÖNCE MÜEBBET

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına da karar verdi.

"ASLINDA ÇOK DAHA İYİ BİR KARAR BEKLİYORDUK"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat Sinan Erdağı, şunları söyledi: "Bugün buradaki sonuç mahkemenin hukuki değerlendirmesidir. Zaman zaman bizim düşüncemizden farklı kararlar çıkmakta. Bu tür kararlarda istinaf ve Yargıtay yolu mevcuttur. Beklediğimiz bir karar değildi. Aslında çok daha iyi bir karar bekliyorduk biz. Burada savunmalarımız da bunun üzerineydi. 14 yaşından beri tacize uğrayan bir çocuğun fiziki ve sözlü tacizlere, sürekli korku altında yaşayan bir çocuğun kasten bu suçu işlemediği, korku ve panikle bu suçu işlediği yönünde savunmalarımız vardı.

TOPLUM VİCDANINI YARALAYACAK BİR KARARDIR

Sayın mahkeme tahrik altında olayın gerçekleştirdiğini kabul ederek nihayetinde 8 yıl 4 ay ceza verdi. Azra E. hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Bundan sonra üst düzey yargı makamlarında önce Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerekirse de Yargıtay'da bu noktadaki savunmalarımızı ileri sürerek daha hakkaniyete uygun karar için çabalarımıza devam edeceğiz. Tabi burada bugün verilen karar toplum vicdanını yaralayacak bir karardır.

İNANCIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bazen dosyadaki yansımalarıyla toplumdaki yansımaları aynı olmayabilir kararların, delillerin takdirinde zaman zaman farklı düşünceler hukuk camiasında olabilir. Bunları da biz saygıyla karşılamaktayız ancak toplum vicdanını yaralayan 3 yıl boyunca tacize uğrayıp korku içinde yaşayan bir çocuk için de fazla bir ceza olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu yanlışında ileriki yargı aşamalarında düzeltileceğine inancımızı da korumaya devam edeceğiz."

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