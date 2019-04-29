Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Sultangazi’de iğrenç bir cinsel taciz olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki G.Y. ismindeki kadın işe giderken bir sapık kadını bir süre takip ettikten sonra cinsel organını göstererek taciz etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Tacize uğrayan ve olay anını cep telefonuyla kaydeden G.Y., polis merkezine giderek cinsel tacizci hakkında şikâyette bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde zanlını yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Zanlının F.A.İ. olduğu ve olaydan sonra Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ne kaçtığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, tanınmamak için sakallarını keserek Bursa’daki amcasını evinde saklanan F.A.İ. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden F.A.İ. çıkarıldığı Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde tutuklandı.