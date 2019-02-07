İzmir'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şüpheli, işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen zanlı bir süre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden zanlı, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre alkollü olan zanlı, tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu. O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.