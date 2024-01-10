TAG sürücüsü nasıl olunur? TAG sürücü olma şartları 'Tek Araçla Gidelim' anlamına gelen TAG uygulaması Martı tarafından başlatıldı. Bu yeni uygulamada sürücü olmayı düşünenler için TAF sürücüsü olma şartlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, "TAG sürücüsü nasıl olunur?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...

TAG, Martı tarafından mobil uygulama vasıtasıyla sunulan çevreci ve sosyal bir yolculuk paylaşımı platformudur. Martı'nın sağlamış olduğu ücretsiz teknolojik alt yapı vasıtasıyla sürücü ve yolcu arasında karayolları mevzuatı kapsamında tanımlanmış olan hatır taşımacılığı gerçekleşmektedir.

TAG'DA SÜRÜCÜ OLACAK KİŞİLER HANGİ KONTROLLERDEN GEÇER?

TAG ile aracını paylaşanların belli güvenlik standartlarına uymaları çok önemlidir. Aracını paylaşmak için başvuran herkesin TCKN, ehliyet, ruhsat ve sabıka kaydı gibi kontrolleri detaylıca yapılmaktadır. Ek olarak uygulama üzerinden düzenli olarak özçekim yapan sürücülerin sistemdeki fotoğrafı ile yüklenen özçekimleri karşılaştırılmaktadır. Eşleşme sağlanamaması durumunda sürücünün yolculuk başlatması engellenir.

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TAG'DA NASIL SÜRÜCÜ OLUNUR?

1. TAG ana sayfasındaki "Aracımı Paylaşmak İstiyorum" butonuna basarak ya da doğrudan Google Play veya App Store üzerinden "TAG Sürücü" uygulaması indirilir.

2. Hesap bilgileri ve araç bilgileri girildikten sonra sürücüden istenen belgeler yüklenerek kullanıcı hesabı oluşturulur ve sürücü başvurusu yapılır.

3. En kısa sürede sürücü başvurusu incelenip onaylanır, ardından yolculuk paylaşımı yapılmaya başlanabilir.

TAG'LA NASIL YOLCULUK YAPARIM?

1. Yolcu bulunduğu konumu ve varış noktasını girer.

2. Yolcu, yolculuk paylaşımı yapmak istediği araç tipini seçer.

3. Yolcu hatır taşımacılığı kapsamındaki teklifini oluşturur ve talep gönderir.

4. Yolcunun teklif ettiği rota ve bedel kendisine uygun olan sürücü teklifi kabul ettiğinde, yolcunun belirttiği konumuna doğru yola çıkar.

5. Eşleşen yolcu ve sürücü anlık olarak konumlarını uygulama ekranından takip edebilir.

6. Sürücü buluşma adresine geldiğinde, yolcu, kendisine iletilen eşleşme kodunu paylaşır ve yolculuk paylaşımı başlar.

7. Varış adresine gelindiğinde ise sürücü yolculuğu bitirir, yolculuk başında anlaşılan yolculuk paylaşım ücreti nakit olarak ödenir.

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