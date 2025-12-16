Taha Akgül: Asıl hedef 2032 Brisbane

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas'taki Selçuk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye katılırken, programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Federasyondaki başkanlık görevinde 1 yılı geride bırakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgül, "Biz bu seneyi altyapı yatırımlarıyla geçirdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Sivas’ta yaptığımız şampiyonalarda binlerce küçük çocuğumuz geldi ve onları kampa aldık. Tarihte ilk kez 10 yaş güreşi yaptık. Çocukları kendi aralarında güreştirdik ve onları gelişim kamplarına aldık. Bütün sporcularımızı malzemeyle buluşturduk. Türkiye’de malzeme almayan sporcumuz kalmadı. 8-9 bin sporcuya malzeme verdik. Türkiye genelinde 4 bine yakın sporcumuz kamplardan faydalandı. Gidilmedik turnuvalara gittik ve rekorlar kırdık. Turnuva sayısında da rekorlar kırdık. Seneye inşallah bunun üzerine çıkacağız. Kamp sayılarını artıracağız. Turnuva sayılarının da üzerine çıkacağız. Biz bu işi sevdirmek istiyoruz. Bu işi sevdirdiğimizde de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Güreşin yavaş yavaş seyirci kaybettiğinin farkındayız. Güreşin bir sırat köprüsünde olduğunun farkındayız. Hem başarı anlamında hem de popülerlik anlamında çok sıkıntılı bir süreçte olduğunun farkındayız. Bunu düzeltme adına da Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"BİZE ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR OLUYOR"

Akgül, 2026 yılının Türk güreşi adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ettiğini belirterek, "Bizim buraya geliş amacımız fayda sağlamak. Bu yolda bize destek olanlardan Allah razı olsun. Bazen bizlere engel olmaya çalışanlar oluyor, olsun başımız üstüne. Biz güçlüyüz Allah’ın izniyle. Biz var gücümüzle mücadele ettiğimizde başarılı olmama şansımız yok. Türkiye için güreşi hak ettiği yerlere getireceğiz. 2026 yılı inşallah Türk güreşi için hayırlı olur. İnşallah daha bol madalyalı ve başarılı bir yıl geçireceğiz. Biz şu an acı çekiyoruz ama bu önemli değil, biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Zor dönemden çıkaracağız Allah’ın izniyle Türk güreşini. Bu işi bıraktığımızda 'Allah razı olsun' demeleri bize yeterli" ifadelerini kullandı.

"ASIL BÜYÜK HEDEF 2032"

2028 ve 2032 Olimpiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akgül, "Bizim asıl hedefimiz 2032 Brisbane Olimpiyatları. 2028 Olimpiyatları’nda da tabii mevcut kadroda iyi sporcularımız var. Onları iyi motive edip, iyi hazırladığımız zaman inşallah 2028 Olimpiyatları’nda da başarılı olabiliriz. Güreş her zaman madalyalarla dönmek ister. Bu olimpiyatlardan da inşallah madalyalarla döneceğiz. Asıl büyük hedef ise 2032 ve 2036 Olimpiyatları" dedi.