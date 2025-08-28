Taha Akgül’ün dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi ve Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül’ün önceki gün vefat eden 88 yaşındaki dedesi Abdullah Akgül, son yolculuğuna uğurlandı.

TGF Başkanı Taha Akgül’ün dün vefat eden dedesi Abdullah Akgül için Sivas Ayyıldız Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Akgül'ün naaşı, Yukarı Tekke mezarlığında toprağa verildi.