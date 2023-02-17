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Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

Instagram'a yemek videoları çeken ve bu sayede fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalmıştı. Deprem günü halasının evinde olduğu bilinen fenomen isim aradan 12 gün geçmesine rağmen halen bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın açıklama yapmasının ardından bu sefer de Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi.

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  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı. Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Duymaz'dan halen haber alınamazken Dilan Polat'tan bir duyuru gelmişti. Polat'ın açıklamasının ardından şimdi de Duymaz'ın fenomen arkadaşlarından biri olan Ragip Narin sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Instagram'da 4.7 milyon takipçisi olan fenomen Dilan Polat, depremden sonra Hatay'a gitmiş ve Taha'nın enkaz haline dönen evinin önünde açıklamalarda bulunmuştu. Söylenilene göre Taha Duymaz, deprem günü kendi evinde değil, kardeşi Melek ve Umut ile halasının evindeydi. Konuyla ilgili Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Depremin olduğu günden sonra Hatay'a giden ve Taha'nın enkaz altından kurtulması için emek sarfeden Dilan Polat, İstanbul'a döndüğü zaman yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırmıştı. Polat'ın yaptığı açıklamalardan sonra Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından isyan etmişti.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Semiha Duymaz, Dilan Polat'ın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından yayınladığı hikayede şu ifadeleri kullanmıştı: "Arkadaşlar! Bu hesabı kardeşimi gerçekten yürekten ve yürekten sevenler için açık, bu süreçte sevenlerine haber vermek için! Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum bu durumda! Acımız çok. Bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın! Şimdi klavye başına geçip ordan konuşmak, laf etmek suçlamak çok kolay! Tek dileğim Allah size yaşatmasın! Taha ben melek, umut halm enişten benim kanlarım, canlarım! Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen siz de Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım"
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Ayrıca Semiha Duymaz, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda: "Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında! Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar! Burada prim kasacak, yok takipçi, yok bilmem ne Taha var melek var umut! Bırakın buradan hala çıkmadılar ve hala bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye... Burada her çıkan cesede bakmanın psikolojisini anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü, ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim Allah'tan yaşatmasın" ifadelerini kullanmıştı.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Dilan Polat, ise geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımında Taha'nın evinin son halini yayınlayarak altına; “Son hali. Ne kadar çok kazınma olmuş ben gittiğimden beri” notunu düşmüştü.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Depremin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Taha Duymaz ve ailesinden halen haber alınamadı.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından biri olduğu ve "Abi" dediği bilinen fenomen Ragip Narin, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Ragip Narin yaptığı ilk paylaşımla Taha Duymaz'ın evinin orada yapılan çalışmaların halen devam ettiğini duyurdu. 
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Instagram'da 315 bin takipçisi olan Ragip Narin bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Tha'yı çağırıyor. Eniştesi gitme akşam akşam derken, Taha kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler? Lütfen ailesini hayatından daha ön planda tutmuş bu gencin ailesini rahat bırakın. Zaten zaman diye bir gerçek var. Zamanla her şey ortaya çıkar."
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Dilan Polat, Hatay'da bulunan köy evinden çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz hakkında vefat ettiğini düşündüğüne dair sözler söylemişti. 
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    Taha Duymaz'ın ablası ve abisi ise gelen haberler karşısında isyan ederek: "Saçma sapan haberler yüzünden acımızı yaşayamıyoruz" demişti.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Depremin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen halen kendisinden haber alınamayan ve enkazın altından çıkıp çıkmadığı da kesinleşmeyen fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosu da gündem oldu. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını verdi.
  • Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmesi: Arkadaşı Ragib Narin sosyal medyadan duyurdu!

    19 yaşında olan Taha Duymaz, hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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