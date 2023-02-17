Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise: "Ben uyuyordum Zeynep Abla aramış, mesaj atmış. Tahmin edilen şey oldu. Cenazeleri görülmüş. Kız kardeşi, yanında Umut ve diğer tarafta Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin, hepimizin başı sağolsun. Ben zaten tahmin ediyordum." ifadelerini kullandı.