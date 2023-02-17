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Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra enkaz altında kaldığı öğrenilen fenomen Taha Duymaz, ortaya çıkan bilgilere göre kardeşleri Melek Duymaz, Umut Duymaz, halası, eniştesi ve yeğenleriyle göçük altındaydı. O gece Taha ile birlikte halasının evinde olduğu öğrenilen Melek Duymaz hakkında gelen son dakika bilgilerinden sonra araştırılan, "Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sebebiyle acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 Şubat günü halasının evinde kaldığı bilinen ve depremde evin yıkılması sebebiyle göçük altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın yanında kardeşi Melek Duymaz'ın olduğu da biliniyordu. Günlerdir enkaz altında olan kardeşler hakkında son dakika haberi geldi.
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    Günlerdir enkaz altında olduğu bilinen Taha Duymaz ve kardeşleri Melek Duymaz ile Umut Duymaz hakkında depremin 12. günü son dakika haberi geldi. 
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    İlk paylaşım Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından biri olduğu bilinen Ragip Narin'den geldi. Narin sosyal medya hesabının hikaye bölümünden "Başımız sağolsun" paylaşımı yaptı.
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    Daha sonra CZN Burak sosyal medya hesabından: "Değerli arkadaşlar Melek Duymaz enkazdan çıkarılmış Allah rahmet eylesin. Umut Duymaz'ı da görmüşler, şimdi çıkarıyorlar Allah rahmet eylesin. Ama kesin bilgileri vrebilmek için sürekli iletişim sağlamaya çalışıyorum o tarafla. Teşekkür ederim." dedi.
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise: "Ben uyuyordum Zeynep Abla aramış, mesaj atmış. Tahmin edilen şey oldu. Cenazeleri görülmüş. Kız kardeşi, yanında Umut ve diğer tarafta Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin, hepimizin başı sağolsun. Ben zaten tahmin ediyordum." ifadelerini kullandı.
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    MELEK DUYMAZ KİMDİR?

    2005 doğumlu olduğu bilinen Melek Duymaz, Taha Duymaz'ın küçük kardeşiydi. 17 yaşında olan Melek aslen Hataylıydı fakat eğitimi için Hatay dışında yaşıyordu. 
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    TikTok hesabında 77.1K takipçisi olan Melek Duymaz ile Taha Duymaz'ın arasında 2 yaş olduğu biliniyordu.

     
  • Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz'ın kardeşi Melek Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Melek Duymaz öldü mü?

    MELEK DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

    Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan fenomen CZN Burak'ın paylaşımına göre enkaz altında kalan Duymaz kardeşlerden ilk olarak Melek'in daha sonra Umut'un ve son olarak Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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