Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de bulunduğu bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

AA'da yer alan habere göre, TBB Başkan Yardımcısı Altun, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'yi sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Tahir başkan sesi çıkmayanların sesiydi, göremeyenlerin gözü, iyi bir hukukçuydu. Türkiye'nin her yerinde bir hukuksuzluk gördüğünde sesini çıkardı, sözünü söyledi ve barıştan yana oldu." dedi.