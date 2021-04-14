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HaberlerSigortaTrafikTahkim kalite standardını yukarı çekti
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“Sigorta Tahkim Komisyonu, kalite standartlarını hızla yükseltiyor”  

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK),Sigorta Tahkim Komisyonu’nun 2020 yılı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, “2009 yılından bu yana sektörün kalite standartlarını daha da yukarı çekerek önemli görev üstlenen Sigorta Tahkim Komisyonu 128 bin 881 adetlik rekor başvurunun olduğu 2020 yılında 105.871 adet başvuruyu sonuca bağlama başarısı gösterdi” dedi.

Tahkim kalite standardını yukarı çekti

Sigorta Tahkim Komisyonu başta Covid-19 pandemisi olmak üzere birçok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı. 128 bin 881 adetlik başvuru ile uyuşmazlık kabullerine başladığı 12.08.2009 tarihinden bu yana en yüksek başvuru sayısına ulaşılan 2020'de 105 bin 871 adet dosya sonuca bağlanırken, 1 milyar 125 milyon TL tutarında anlaşmazlık çözümlendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Sigorta Tahkim Komisyonu, hızlı çözüm üretmesinin yanında, uzman ve tarafsız sigorta hakemleri tarafından inceleme işlemlerinin yapılması dolayısıyla da adil bir çözüm sunuyor" dedi.

Sigorta sistemine olan güvenin arttırılmasında önemli bir görev üstlenen Sigorta Tahkim Komisyonu'na 2020 yılında 128 bin 881 adetlik rekor bir başvuru yapıldığının altını çizen Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigortacılıkta tahkim çerçevesinde, Komisyonun uyuşmazlık kabullerine başladığı 12.08.2009 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçen sürede komisyona toplam 529.517 adet başvuru yapıldı. Söz konusu başvuruların 525.588 adedi (%99) hayat dışı sigorta branşlarına, 3.929 adedi (%1) ise hayat sigorta branşlarına ait. Özellikle ilk dosya kabulünden bu yana her yıl yapılan başvuru sayısında yıldan yıla artış dikkat çekerken, ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020 sonrası yılın ikinci çeyreğinde komisyona yapılan başvuru sayılarında gerçekleşen önemli azalışa rağmen, 2019 yılına kıyasla 2020 yılında da komisyona yapılan başvuru sayılarındaki artış trendi devam etti. 31.12.2020 tarihi itibarıyla komisyona ülkemizin 81 ilinden de başvuru yapılırken, 2020 yılındaki başvuruların %58’i İstanbul’dan, %21’i ise Ankara’dan oldu. 2020 yılında, komisyona yapılan başvurulardan karara bağlanan 105 bin 871 adet dosyada başvuran (davacı) taraf 1 milyar 468 milyon TL tazminat talep ederken, sigorta tahkim hakemleri 1 milyar 125 milyon TL tutara hükmetti. Aynı yıl, uyuşmazlık konusu dosyaların hakemlere intikalinden itibaren; tahkim uyuşmazlık hakemlerinin dosya başına ortalama çözüm süresi 85 gün, itiraz hakemlerinin ise 56 gün olarak gerçekleşti."

YÜZDE 89'U TRAFİK SİGORTASI KAYNAKLI

2020 yılında komisyona yapılan başvuruların branş bazında dağılımı ve uyuşmazlık konusu tutarlar hakkında detayları paylaşan SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "2020 yılında komisyona yapılan başvuruların %89’luk kısmı trafik branşına ilişkin olurken, ardından %8 ile Kasko, geriye kalan %2'lik kısım ise içine tarım, yangın ve zorunlu koltuk ferdi kaza branşlarından geldi. Öte yandan 2020 yılında yapılan başvuruların %72,si hakem kararlarının kesin olduğu (itiraz yoluna gidilemeyen) 0-5000 TL arasındaki tutarlara ilişkin olurken, %16'lık kısım 5 bin-15 bin TL, %7'lik kısmı 15 bin -40 bin TL ve %5'lik kısmı da 40 bin TL üstü tutarlardan oluştu." diye konuştu.

111 BİN 96 UYUŞMAZLIK DOSYASI

2020 yılı içerisinde 111 bin 96 adet uyuşmazlık başvurusunun hakemlere intikal ettirildiğinin de altını çizen Gürsoy, "Söz konusu dosyaların 25 bin 141’inde (%23) hakemler üçer kişilik heyet olarak görevlendirilirken, 85 bin 955’inde (%77) ise uyuşmazlık miktarı dikkate alınarak dosyalar tek hakeme tevdi edildi. Aynı süre zarfında 29 bin 893 dosya da itiraz hakem heyetlerine iletildi. Bu itiraz başvurularının 29 bin 303 adedi sonuçlandırılırken, bunların 3 bin 56 adedi (%10) hem başvuru sahibi hem de sigorta şirketi tarafından gerçekleştirildi. 10 bin 144 adet dosya (%34) sadece başvurusu sahibi, 17 bin 44 adedi (%56) ise sadece sigorta şirketi tarafından yapıldı. Yapılan itirazlardan 4 bin 175 adedi (%14) başvuran lehine, 4 bin 199 adedi (%14) sigorta şirketi lehine sonuçlanırken, 21 bin 9 adet dosya da(%72) ilk kararın onanması şeklinde gerçekleşti. Bu arada 2020 yılında hakemler kendilerine yöneltilen uyuşmazlık başvurularının %45’ini aynen kabul ederken, %25’ini ise kısmi olarak kabul etti. Ayrıca aynı yıl hakemler söz konusu başvuruların %29’unu ise reddetti." dedi.

GÜVEN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, gerek sektörün gerek sigortalıların Tahkim Komisyonu'na olan güveninin her geçen gün artmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizerek, " Tahkim sitemi gerek maliyet gerek sürat açısından mahkemelere göre çok daha avantajlı bir sistem ve mahkemelerimizin üstündeki yükü büyük ölçüde azaltıyor. Tahkim Komisyonu'nun göreve başladığı günden bu yana sektörün kalite standartlarını daha da yukarı çekerek önemli bir işleve de sahip olduğunu unutulmamalı" diyerek sözlerini tamamladı.

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