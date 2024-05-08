Tahkim Kurulu, Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezayı onayladı. Bu ceza, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareket ve müsabaka hakemine yönelik hakaret nedeniyle verilmişti. Ayrıca Feghouli'ye toplamda 65 bin lira para cezası da onaylandı

Anadolu Ajansı Giriş: 08.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:21 facebook

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