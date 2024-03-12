Tahliye taahhüdüne düzenleme! AYM kanunu değişiyor: yetki krizi için yasa değişikliğinde sona gelindi!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023'te uygulamaya konuldu. 138 bin 747 kiracı ve ev sahibi arabulucuya gitti. yüzde 59'u el sıkışarak ayrıldı. 138 bin 747 başvurudan 73 bin 240'ı uzlaşma, 45 bini ise anlaşmazlık ile sonuçlandı. 15 bin 208 dosyanın ise müzakeresi devam ediyor.

“YÜZDE 25 ZAM SINIRI" UYGULAMANIN SÜRESİ UZATILACAK MI?

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 zam sınırı" uygulaması temmuz ayında sona erecek. Temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapılacağını belirten bakanlık kaynakları, "enflasyondaki son duruma bakılacak, buna göre karar verilecek" dedi. Kiracıların son aylarda yaşadığı sorunlardan biri de tahliye taahhüdü. Ev sahipleri; kira sözleşmesiyle birlikte, kiracıdan evi boşaltacağı tarihe ilişkin taahhüt istiyor. Kimi boş kağıda imza atıyor, kimi de kira süresini tarih koyarak sınırlıyor.

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NOTERDE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Ev sahiplerinin kira sözleşmesinin yanında, tahliye taahhüdünü şart koşması üzerine adalet bakanlığı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre; tahliye taahhüdü konusunda çalışma yapılacak. Ev sahibi ve kiracı arası gelişigüzel imzalanan belgenin, noterde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesi gündemde.

AYM KANUNU DEĞİŞİYOR, SONA GELİNDİ

Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini sınırlamak için yürüttüğü çalışmada sona geldi. 3-4 madde olması beklenen teklif, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Meclis'e gönderilecek. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş kanundaki 50. madde ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 311. maddesinde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişiklikle birlikte; Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi sadece hak ihlali kararı alabilecek. Yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı ise yerel mahkemenin takdirine bırakılacak.