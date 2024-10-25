Tahran'da patlama bilmecesi

İsrail basını Tahran'da patlama olduğunu iddia etti İran medyası yalanladı İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post İran'ın başkenti Tahran'da İran güvenlik sistemine ait bir binada patlama meydana geldiğini iddia etti. İran merkezli kaynaklar ise yangının bir AVM'de çıktığını, İsrail'in algı yaptığını öne sürerek AVM'de yangın çıktığını duyurdu

Habertürk Giriş: 25.10.2024 - 22:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:54 facebook

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