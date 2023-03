Tahtaya vurma inancı nereden geliyor?

İngiliz folklorcu Steve Roud, “The Lore of the Playground” adlı kitabında, bunun batıl bir inanç olmadığını ve her şeyin temelde bir çocuk oyunundan geldiğini yazıyor.

19. yüzyılda çocuklar bir tahta parçasına dokunduklarında yakalanmaktan muaf oldukları “Tiggy Touchwood” isimli bir oyun oynuyordu. Roud'a göre; çocuk oyunu zamanla nesilden nesile aktarıldı ve saçma bir hal aldı.

Kaynak: History