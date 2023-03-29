Tahtaya vurma inancı nereden geliyor?

İlk inanışa göre; Keltler gibi eski pagan kültürleri ruhların ve tanrıların ağaçlarda yaşadığına inanıyordu. Ağaç gövdelerine vurmak, ruhları canlandırmanın ve insanları korumaları için ruhları çağırmanın bir yoluydu. Aynı zamanda tanrılara ve ruhlara duyulan bir şükran göstergesi de olabilirdi.

Başka bir teori ise insanların bunu, kötü ruhları kovmak amacıyla yaptığını ileri sürüyor.