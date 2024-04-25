Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, ve Çiçek Dilligil'i kadrosunda buluşturan film 'Takan Takana' sete çıktı. Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin 'Toc Toc' adlı tiyatro oyunundan uyarlanan 'Takan Takana'nın yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.

TAKINTILAR GİTSİN YANLIZLIKLAR BİTSİN

Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar.

Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı Efe; hayatını her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan Kumru; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan Birol; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan Işıl; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı Defne ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı tourette sendromu yüzünden durmadan küfreden Hikmet ….