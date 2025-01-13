Takdir teşekkür hesaplama 2025: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Takdir teşekkür hesaplama 2025 araştırmaları hız kazandı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Geri sayım sürerken takdir ve teşekkür belgesinin kaç puanla alınacağı merak konusu oldu. Bu noktada dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler ve velileri e-Okul notları ile karne notu hesaplamalarına başladı. Peki 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? İşte, 2025 MEB ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi hesaplama formülü hakkında bilgiler...
2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi sona eriyor. Son ders zili 17 Ocak Cuma günü çalacak ve böylece ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci 15 tatile çıkacak. Dönemin ilk karne günü için heyecanlı bekleyiş sürerken ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için çabalayan öğrenciler ve velileri ‘’5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, not ortalaması kaç olmalı?’’ sorularını gündemde tutuyor. İşte, MEB takdir teşekkür hesaplama 2025 işlemleri…
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Öğrencinin not ortalaması takdir ve teşekkür almaya yeterli olsa bile devamsızlığı 5 günden fazla ise bu belgeyi almaya hak kazanamıyor.
Yönetmeliğe göre; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:
a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi
b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
2025 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak takdir teşekkür hesaplamaları ağırlıklı ortalama puanı ile yapılıyor. Takdir teşekkür hesaplaması şu şekilde gerçekleştiriliyor;
Karne not ortalaması, öğrencinin bir dönem boyunca aldığı ders notlarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak bulunur. Bunun için öncelikle her dersin dönem sonu notları ve haftalık ders saati (kredi) değerleri belirlenir. Daha sonra her dersin dönem sonu notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılarak katkı puanı hesaplanır.
Tüm derslerin katkı puanları toplandıktan sonra, tüm derslerin haftalık ders saatleri de toplanır. Son olarak, toplam katkı puanı toplam haftalık ders saatine bölünerek karne not ortalaması bulunur.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)
Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)
Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)
Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)
Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14’tür. Ortalama, 1165’in 14’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notları ise e-okul yıl sonu notları kısmından görüntülenebiliyor.