Beşiktaş'ta kanat ve stoper için geri sayım!

Ara transfer döneminde Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay'ı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor.
Vagner Love'la yollarını ayıran, Ryan Babel'i de Fulham'a satan siyah-beyazlılarda Quaresma'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Siyah-beyazlılardaki bir diğer gelişme ise Domagoj Vida konusunda yaşanıyor.
Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta, Vida için yapılan teklif değerlendirmeye alındı.
İtalya Serie A ekibi Roma, Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırırken, yönetim de cazip bir teklif gelmesi halinde Vida'yı satmaya sıcak bakıyor.
Vida'nın ayrılması halinde ise alternatifler belirlendi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Mauricio Lemos'un transferi için büyük yol kat etti.
Alanyaspor'dan Merih Demiral'ı kadrosuna katan Çizme ekibinin Lemos'u kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.
Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyla yaptığı görüşmede olumlu sonuç aldığı ve Vida'nın satılması halinde Lemos'un Beşiktaş forması giyeceği ifade edildi.
ROCO DA GİDERSE FALETTE
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Enzo Roco'nun İspanya ekiplerinden Levante'ye transfer olacağı öğrenildi.
Şilili stoperin kiralık olarak gideceği bildirilirken ayrılık halinde ise bir stoper daha alınması gündemde.
Kartal'ın böyle bir durumda Alman Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi renklerine bağlayacağı öne sürüldü.
Alman temsilcisine 1.5 yıllık kiralama önerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın oyuncu ile de el sıkıştığı kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcu konusunda Roco'nun ayrılması halinde önemli gelişmeler yaşanabilir.
N'JIE TAMAM GİBİ
Babel'in Fulham'a satışının ardından Quaresma'nın da takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim ise, geçici bir çözümle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.
Marsilya forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Clinton N'Jie için teklifte bulunan Beşiktaş, bu futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, forvet de oynayabilen N'jie'yi kiralama konusunda Fransız ekibi ile yaptığı görüşmelerde büyük yol kat etti.
Kamerunlu futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirilirken transfer önümüzdeki en geç yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
ŞENER'LE ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'a karşılık verdiği Şener Özbayraklı ile de el sıkıştı.
Yıllık ücret konusunda tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar'ın bugün ya da yarın resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
ADRIANO VE MEDEL'DE SÜRPRİZ OLABİLİR
Beşiktaş'ta gidecek isimler Ricardo Quaresma ile sınırlı değil.
Vida'yı cazip bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Adriano ile yollarını ayırıp Gary Medel'i de gönderebilir.
Medel'in alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği konuşulurken Şilili oyuncuya teklif gelmesi halinde yol verilecek.
Sözleşme uzatma ya da ayrılma konusunda net bir karar vermeyen Adriano için de önümüzdeki saatlerde flaş gelişmeler yaşanabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.