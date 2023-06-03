Takipçileriyle didiştiler

Sosyal medyanın nimetleri kadar zaman zaman kahırlı yönleri de söz konusu.

Özellikle de ünlüler için. Hayranı olsun olmasın birçok kişi, sosyal medya aracılığıyla ünlü kişilere kendisi veya herhangi bir konuda fikirlerini dile getirebiliyor. Hatta isteklerde bile bulunabiliyor.

Ünlü isimlerin sosyal medyada en çok kahırlarını çektiği konu elbette kendileri hakkında yorumlar. Çoğu yorumlara kayıtsız kalsalar da zaman zaman acımasız yorumlara cevap verme gereği duyuyorlar. Hal böyle olunca da ünlülerle takipçileri arasında alabildiğince bir didişme yaşanıyor.