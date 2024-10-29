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        Taklit ve tağşiş olan ürünler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş ürünleri liste halinde duyurmaya devam ediyor. Söz konusu ürünler listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Sitedeki bilgilerin anlık olarak güncelleneceği bildirildi. Peki en son paylaşılan taklit ve tağşiş ürünler neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:49
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        Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Bu paylaşım sonrasında vatandaşlar ilgili resmi sitedeki ürünleri araştırmaya başladı. Peki güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler neler?

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        TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

        Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

        Söz konusu liste "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde;

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        SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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