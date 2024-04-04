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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Güngören Merter'de taksi şoföründen yaya geçidinde darp! - Güncel haberler

        Taksi şoförüyle yaya arasında geçiş hakkı kavgası kamerada!

        İstanbul Güngören'de bir taksici, yaya geçidini kullanmak isteyen kişiyi çıkan tartışmada darp etti. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Başlatılan soruşturmada taksi sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:05
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        Taksi şoföründen yaya geçidinde darp!
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        Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçan taksici polis ekipleri tarafında yakalandı.

        DHA'nın haberine göre yaşanan tartışma ve taksicinin yayaya yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü Recep A., aracını hareket ettirince yaya Süleyman Tükenmez eliyle taksiye vurdu.

        SALDIRDI, KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Taksiyle bir süre ilerleyen Recep A. otomobilini park edip Tükenmez'in yanına gitti. Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken, taksi şoförü Recep A. kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksiye binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

        Aldığı darbeyle burnu kırılan Süleyman Tükenmez'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve taksicinin kimliğini tespit etti. Taksici, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak 'kasten yaralama' suçunda işlem başlatıldı.

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