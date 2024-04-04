Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçan taksici polis ekipleri tarafında yakalandı.

DHA'nın haberine göre yaşanan tartışma ve taksicinin yayaya yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü Recep A., aracını hareket ettirince yaya Süleyman Tükenmez eliyle taksiye vurdu.

Taksiyle bir süre ilerleyen Recep A. otomobilini park edip Tükenmez'in yanına gitti. Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken, taksi şoförü Recep A. kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksiye binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Aldığı darbeyle burnu kırılan Süleyman Tükenmez'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve taksicinin kimliğini tespit etti. Taksici, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak 'kasten yaralama' suçunda işlem başlatıldı.