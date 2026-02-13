İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy çoğunluğuyla kabul edilen teklif ile birlikte İstanbul’da; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanında taksilere de yüzde 20 zam yapıldı. Zam kararı kapsamında taksilerde yeni taksi açılış, kısa mesafe ve zaman tarifesi ücretleri belli oldu. Bu kapsamda “2026 yeni taksi ücretleri ne kadar?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...