        Haberler Bilgi Ekonomi Taksi ücretlerine zam geldi! Yeni zamlı taksi açılış, kısa mesafe ve zaman tarifesi ücreti ne kadar oldu?

        2026 yeni taksi ücretleri: Zam kararı ile taksi açılış ve kısa mesafe ücreti ne kadar oldu?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde verilen yeni karar ile İstanbul'da toplu ulaşım ile birlikte taksilere yüzde 20 zam uygulandı. Yeni zam doğrultusunda taksilerde taksi açılış, kısa mesafe ve zaman tarifesi ücretleri güncellendi. Peki, taksilerde yeni ücretler ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:10
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy çoğunluğuyla kabul edilen teklif ile birlikte İstanbul’da; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanında taksilere de yüzde 20 zam yapıldı. Zam kararı kapsamında taksilerde yeni taksi açılış, kısa mesafe ve zaman tarifesi ücretleri belli oldu. Bu kapsamda “2026 yeni taksi ücretleri ne kadar?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2

        TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde görüşülen ve İstanbul’da toplu taşıma araçları ile taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam kapsamında yeni taksi ücretleri belirlendi.

        3

        YENİ TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ

        Yeni karar doğrultusunda İstanbul’da taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya yükseltildi.

        4

        YENİ TAKSİ KISA MESAFE ÜCRETİ

        Yeni zam ile birlikte İstanbul’da kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya çıkarıldı.

        5

        YENİ TAKSİ ZAMAN TARİFESİ ÜCRETİ

        Zam doğrultusunda taksi zaman tarifesi ücreti saatte 453,71 liradan 544,45 liraya yükseldi.

        6

        ZAMLI ULAŞIM TARİFESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni zam tarifesinin 16 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
