AA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yaklaşık 17 bin 395 taksi plakasının bulunduğu İstanbul'da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerinin altını çizen Aksu, "Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Nasıl ki yerli ve milli bir yazılım bilinci ile bugüne kadar hareket ettiysek, aynı bilinci değerli yolcularımızı taşıdığımız araçlarımız için de taşıyoruz. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz" ifadelerini kullandı.

'TURİSTLERE TANITABİLİRİZ'

Aksu, halihazırda araç parkının en azından Türkiye'de üretimi olan marka ve modeller ağırlıklı olmasına dikkat ettikleri belirtti.

Aksu, "Yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize bu araçlarımızla en iyi şekilde hizmet verip, hem ülkemizin hem de yerli otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz" diye konuştu.