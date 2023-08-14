Taksiler yeni ücret tarifesine geçti! İşte 2023 zamlı taksi indi bindi ve açılış ücreti
UKOME'nin 8 Ağustos'taki gerçekleştirdiği olağanüstü toplatının ardından yeni toplu taşıma zammı, okul servis ücretleri ve taksimetre açılış, indi bindi ücretlerine yapılan zam oranları açıklandı. Toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapılırken taksimetre açılış ücreti ve taksi indi-bindi ücretleri de artış gösterdi. İşte 2023 zamlı taksi açılış ücreti ve indi-bindi ücretlerinde son durum...
İstanbul taksi indi bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretleri yeni ücret tarifesinin başlamasının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Ağustos'ta olağanüstü gerçekleştirilen İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısının ardından toplu ulaşım zammı açıklandı. Ocak ayında 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılan taksi kısa mesafe ücretine ve taksimetre açılış ücretine zam yapıldı. İşte 2023 zamlı taksi indi bindi ve açılış ücretleri...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
TOPLU ULAŞIAM YÜZDE 51,52 ZAM
UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.
TAKSİLERDE ZAMLI TARİFE UYGULANMAYA BAŞLANDI
İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti.
TAKSİLER YENİ TARİFEYE GEÇTİ!
8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti.
İNDİ BİNDİ 70, AÇILIŞ 19.1 TL OLDU
Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.