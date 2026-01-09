Habertürk
        Taksilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor! Mali cihaz nedir, taksimetre ile birlikte mi kullanılacak?

        Taksilere kayıtlı ekonominin desteklenmesi amacıyla "mali cihaz" zorunluluğu geliyor. Taksimetre ile birlikte çalışacak olan mali cihaz, ücret bilgilerini otomatik kaydederek fiş kesebilecek. Bu kapsamda kayıt dışı belgelenmeyi azaltarak denetimin artması hedefleniyor. Peki mali cihaz nedir, kullanımı ne zaman başlıyor, kartla ödemek zorunlu mu? İşte mali cihaz zorunluluğu hakkında detaylar...

        Taksilerde taksimetreyle entegre mali cihaz uygulaması zorunlu oluyor. Taksicilerin manuel ücret girişini önlemek adına tasarlanan cihaz, tutar bilgilerini otomatik aktaracak. Bu kapsamda “Mali cihaz nasıl çalışacak, taktırmak için son tarihi ne zaman, taksimetreler kaldırılacak mı?” sorularının cevabı araştırılıyor. İşte mali cihaz hakkında merak edilenler haberimizde...

        TAKSİLERE "MALİ CİHAZ" ZORUNLULUĞU GELİYOR

        Taksilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyeti getiriliyor.

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan tebliğ taslağıyla mali cihaz uygulaması, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, belge düzenine uymak ve kartla ödeme imkanını artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

        MALİ CİHAZ NEDİR, NASIL KULLANILACAK?

        Mevcut taksilerde taksimetre ile entegre olarak çalışacak olan mali cihaz, ücret bilgilerini otomatik olarak alacak. Böylelikle taksimetre bağımsız çalışamayacak ve tutar manuel girilemeyecek.

        Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge düzenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek.

        Ayrıca mali cihaz da taksimetreden bağımsız çalışamayacak, fiş veya e-belge düzenleyemeyecek. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.

        MALİ CİHAZ UYGULAMASI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        Mevcut taksiciler, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar onaylı mali cihazı takmak zorunda.

        Yeni mükellefiyet açanlar ya da taksimetre değiştirenlerin cihazı 30 gün içinde takması gerekiyor.

        Yeni plaka alanlar için ise bu zorunluluk 1 Ocak 2027 itibarıyla başlayacak.

        KARTLA ÖDEME SİSTEMİ DE ZORUNLU OLACAK

        Mali cihazı kullanmaya başladıktan sonra taksiciler, 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak banka kartlarıyla ödeme kabul etmesi gerekiyor.

        Bu kapsamda belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
