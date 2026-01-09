MALİ CİHAZ NEDİR, NASIL KULLANILACAK?

Mevcut taksilerde taksimetre ile entegre olarak çalışacak olan mali cihaz, ücret bilgilerini otomatik olarak alacak. Böylelikle taksimetre bağımsız çalışamayacak ve tutar manuel girilemeyecek.

Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge düzenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek.

Ayrıca mali cihaz da taksimetreden bağımsız çalışamayacak, fiş veya e-belge düzenleyemeyecek. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.