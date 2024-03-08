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        Haberler Gündem Güncel Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı - Son dakika haberi

        İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

        İstanbul Valiliği, saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:36
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        Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
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        İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı.

        İHA'nın haberine göre güvenlik tedbirleri kapsamında saat 14.00 itibarıyla Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Fünikeleri kapatıldı.

        METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

        Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

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