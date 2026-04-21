        Takviye edici gıdalar tek başına tedavi aracı değil

        Takviye edici gıdalar tek başına tedavi aracı değil

        Ege Üniversitesi uzmanları, son yıllarda kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan takviye edici gıda kullanımıyla ilgili hayati uyarılarda bulundu. Toplumda, özellikle de gençler arasında hızla yayılan bu alışkanlığın beraberinde ciddi bir bilgi kirliliğini getirdiğini belirten Uzm. Dr. İlkçe Akgün Kurtulmuş, hekim kontrolü dışındaki uygulamaların geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ifade etti

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Takviye edici gıdalar tedavi aracı değil

        Takviye edici gıdaların bir hastalık tedavi aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kurtulmuş, ilaç ve takviye arasındaki temel farkı net bir şekilde ortaya koydu.

        Kurtulmuş, "İlaç, vücutta var olan bir hastalığı medikal olarak iyileştiren araçtır. Örneğin demir eksikliği anemisi olan bir hastada bu bir tedavi sürecidir. Ancak sağlıklı bir bireyin besinlerle alması gereken elementleri dışarıdan alması takviyedir. Portakal suyundan aldığımız C vitamini ile bir kapsülden aldığımız arasında mantıksal bir fark yoktur. Temel ayrım, ortada tıbbi bir hastalığın olup olmamasıdır" dedi.

        "BİLİNÇSİZ KULLANIM ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR"

        Özellikle Omega-3, D vitamini ve demir preparatlarının hekim danışmanlığı olmadan tüketilmesinin ağır sonuçları olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Kurtulmuş, "Kitle iletişim araçlarındaki logaritmik artış, konunun suistimal edilmesine yol açıyor. 'Genç kadınlar şunu, genç erkekler bunu kullanmalı' gibi genel öneriler tıbbi değildir. Örneğin, kontrolsüz Omega-3 kullanımı beyin ve mide kanaması riskini artırabilir. Kandaki düzeyine bakılmadan alınan yüksek doz D vitamini ise böbrek taşlarına ve ölümcül kalsiyum yükselmelerine sebebiyet verebilir. Tıbbın ana prensibi olan ‘Önce zarar verme’ kuralını unutmamalıyız. Bir halsizlikten kurtulmak isterken, merdiven altı ürünlerle karaciğer yetmezliğine davetiye çıkarılmamalıdır" diye konuştu.

        "ORİJİNALLİK VE GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERİLMEMELİ"

        Tüketicilerin internet ve marketler üzerinden temin ettikleri ürünlerde seçici olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kurtulmuş, merdiven altı ürünlerin yarattığı tehlikeye de değindi. Kurtulmuş, "Merdiven altı olarak tabir edilen sahte ürünler, içeriğindeki bilinmeyen maddeler nedeniyle karaciğer üzerinde yıkıcı ve geri dönüşümsüz olabilecek etkiler bırakabiliyor. Vatandaşlarımız mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ürünleri tercih etmeli ve bu onay numaralarını resmi sistemler üzerinden teyit etmelidir. Maddiyata bakıp güvenlikten ödün verilmemeli. Mutlaka uzman bir hekimin önerdiği laboratuvar testlerinden sonra takviyeye başlanmalıdır" uyarısında bulundu.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Arazi satışında sert düşüş
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
