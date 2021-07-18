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Haberler Magazin Talat Bulut isyan etti: Şu cahillikten vazgeçin! - Magazin haberleri
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Talat Bulut isyan etti: Şu cahillikten vazgeçin!

Ünlü oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarına yapılan kötü yorumlara cevap verdi. Bulut, "Ne olur şu cahillikten vazgeçin! Belki de kendi beceremediği için klavye delikanlılığı yapıyorlar." ifadelerini kullandı

Talat Bulut isyan etti: Şu cahillikten vazgeçin! - Magazin haberleri
"Şu cahillikten vazgeçin!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Talat Bulut, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bulut, kızı Hazal'ı karşılamaya geldiğini söyledi. 65 yaşındaki oyuncu, "Kızım Amerika'da biyoloji okudu, yüksek lisans için İngiltere'ye gidecek." diye konuştu.

"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPIYOR!"

Sosyal medya hesabından yayınladığı dans videolarına gelen kötü yorumlara da yanıt veren Talat Bulut, "Kısaca şunu söylemek zorundayım: Ne olur şu cahillikten vazgeçin! Dans videolarıma şöyle mesaj atıyorlar: Adama bak ya kaç yaşına gelmiş dans ediyor. Belki de kendi beceremediği için klavye delikanlılığı yapıyorlar! Sen de eğlendin. Birbirimize saldırmaktan vazgeçelim, eğlenmeyi seçelim." ifadelerini kullandı.

Bulut, ayrıca kendisine gelen projelerin olduğunu ve değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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