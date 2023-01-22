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AA

Afganistan basınında yer alan haberlere göre, Taliban geçici hükümetinin Petrol ve Maden Bakanlığı, lityum içeren yaklaşık bin ton kayacı yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırmaya çalışan 2 Çin ve 3 Afganistan vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, 300 ton kayacın Nangerhar, 700 ton kayacın da Kunar vilayetinde ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonu yürüten Taliban yetkilisi Dr. Beşir basına yaptığı açıklamada, "Bu değerli taşların kaçırılmasına yönelik bir planın olduğunu fark ettik. 2'si Çinli yabancı kaçakçı ile işbirlikçileri olan ve satın almaların çoğunu yapan 3 Afgan olmak üzere 5 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun ve çinko gibi metaller, kömür, sabun taşı, pamuk taşı, alçı taşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.

Ayrıca Afganistan, lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ancak uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomi alanını olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.

Taliban yönetimi ise ülke ekonomisini geliştirmek amacıyla yabancı şirketlerin bu alanlarda yatırım yapmasını istiyor.