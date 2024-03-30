Taliban yönetimi: ABD, Afganistan hava sahasını ihlal ediyor

TOLO News'a konuşan Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin insansız hava araçlarıyla Afganistan hava sahasını defalarca ihlal ettiğini ve buna tepki gösterdiklerini belirterek, ABD'nin bu konuyu ciddiye almasını istedi.

Mücahid, "Bazı yakın ülkelerin hava sahasını kullanarak Afganistan'a gelen bu uçaklar (insansız hava araçları) hiç şüphesiz ABD'ye aittir. Herkes bu konuda kendi sorumluluğunu idrak etmeli ve ihlali durdurmalıdır." dedi.

İsim vermeden "yakın ülkelere" çağrıda bulunan Mücahid, hava sahalarını ABD'nin kullanımına açmamalarını istedi.