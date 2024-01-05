Talu Çifti kimdir? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? İşte merak edilen detaylar
Talu Çifti kimdir? Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki vurgun iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? İşte gündemin en çok konuşulanları arasında yer alan çiftle ilgili merak edilen detaylar...
Talu Çifti haklarındaki iddialarla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Haklarındaki vurgun iddiası nedeniyle gözlatına alınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte Talu Çiftçi ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...
TALU ÇİFTİ KİMDİR?
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kamuoyunda Talu Çifti olarak tatnınıyorlar.
Talu Çifti yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı. Çiftin Gürcistan'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği ve burada polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan çiftin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.
BERİL TALU KİMDİR?
1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Beril Talu, İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Beril Talu kariyerine reklamcılık ve sosyal medya fenomenliğiyle devam etti.
KIVANÇ TALU KİMDİR?
1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kıvanç Talu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasıyla kamuoyunda adını duyurdu.