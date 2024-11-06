Tam 250 kilo! Piyasa değeri 260 milyon TL! Bebek pudrasına karıştırmışlar!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış, piyasa değeri 260 milyon TL olan 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.E. tutuklandı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
TIR DURDURULUP ARAMA YAPILDI
DHA'da yer alan habere göre Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı.
BEBEK PUDRASININ İÇİNE KARIŞTIRILMIŞ
Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucunun piyasa değerinin 260 milyon TL olduğu öğrenildi.