Tam 60 sezon boyunca devam etti! En uzun süren diziler hangileri?
Televizyon tarihi boyunca bazı yapımlar var ki, nesilden nesile aktarılarak ekran macerasını yıllarca sürdürmeyi başardı. Hatta aralarında dile kolay tam 60 sezon boyunca izleyiciyle buluşup kırılması güç bir rekora imza atan efsaneler bile bulunuyor. Peki, televizyon dünyasının en uzun soluklu dizileri hangileri, gelin bu dev yapımlara yakından bakalım. İşte detaylar...
GENERAL HOSPITAL
1963 yılında yayın hayatına başlayan bu Amerikan gündüz kuşağı dizisi, tam 60 sezonu geride bırakarak televizyon tarihine geçti. Kurgusal bir hastanenin koridorlarında yaşanan entrikaları ve dramatik hayatları işleyen yapım, sadık izleyici kitlesi sayesinde nesiller boyu ayakta kaldı.
CORONATION STREET
İngiliz televizyonunun gurur kaynağı olan bu klasikleşmiş yapım da 60 yılı aşan inanılmaz bir maziye sahip. Kurgusal bir sokakta yaşayan işçi sınıfının gündelik hayatını anlatan dizi, İngiliz kültürünün televizyondaki en uzun ömürlü ve gerçekçi yansımalarından biri.
THE SIMPSONS
Animasyon dünyasının tartışmasız kralı The Simpsons, 30 sezonu çoktan aşarak efsaneler arasına adını altın harflerle yazdırdı. Toplumsal eleştirileri ve geleceği öngörme yeteneğiyle dikkat çeken dizi, günümüzde de her jenerasyonun favorisi olmaya devam ediyor.
LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
Polisiye severlerin vazgeçilmezi olan bu yapım, çeyrek asrı aşan yayın hayatıyla ekranlarda adeta bir mihenk taşı oldu. Olivia Benson karakterinin liderliğinde zorlu suçları aydınlatan ekip, sürükleyici kurgusuyla diziyi her sezon zirvede tutuyor.
DOCTOR WHO
Bilim kurgu denilince akla ilk gelen efsanelerden Doctor Who, 1963'ten bu yana farklı jenerasyonları ekran başına topluyor. Zaman lordunun maceraları, değişen başrollerine rağmen evrenini sürekli genişleterek televizyonun en uzun soluklu bilim kurgu dizisi unvanını taşıyor.
SESAME STREET
Sadece bir çocuk programı değil, bir eğitim devrimi olan Sesame Street, 50 yılı aşan serüveniyle televizyon tarihinin en değerli yapımlarından. Eğlendirirken öğreten formatı sayesinde dünyanın dört bir yanındaki çocukların hayatına dokunmayı sürdürüyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb