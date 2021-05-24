TAM BİR DEHŞET! Son dakika... "Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç! - VİDEO HABER

"Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de, Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, bu sabah bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45),bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi.

"NİYE BENİ TAKİP EDİYORSUN?"

Bayram Y., kendisini takip ettiği ileri sürdüğü Abdülbaki G.'yle, "Niye beni takip ediyorsun" deyip tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.’ye ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı.

VURDU BAŞINDA BEKLEDİ

Zanlı Bayram Y., ise kanlar içinde yere yığılan yaralının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan ve sağa sola doğrultan zanlıyı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.