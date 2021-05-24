"Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTAM BİR DEHŞET! Son dakika... "Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç! - VİDEO HABER
ABONE OL

"Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç!

İstanbul'da bu sabah saat 10.30 sıralarından Küçükçekmece’deki bir bankadan para çeken Bayram Y. (45),Abdülbaki G.'ye, "Beni neden takip ediyorsun" diye sordu. İkili arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından Bayram Y., Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi

TAM BİR DEHŞET! Son dakika...
"Neden beni takip ediyorsun?" Sonrası korkunç!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Küçükçekmece'de, Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, bu sabah bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45),bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi.

"NİYE BENİ TAKİP EDİYORSUN?"

Bayram Y., kendisini takip ettiği ileri sürdüğü Abdülbaki G.'yle, "Niye beni takip ediyorsun" deyip tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.’ye ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı.

VURDU BAŞINDA BEKLEDİ

Zanlı Bayram Y., ise kanlar içinde yere yığılan yaralının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan ve sağa sola doğrultan zanlıyı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hastanede ikisi doktor 6 kişiye saldırdı! - Haberler
GÜNDEMHastanede ikisi doktor 6 kişiye saldırdı!
Afrikalı kadın, 5 gündür bu şekilde bekliyor - Haberler
GÜNDEMAfrikalı kadın, 5 gündür bu şekilde bekliyor
AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Boşanma davasında kavga çıktı! Mübaşir de yaralandı! - VİDEO HABER
GÜNDEMBoşanma davasında akılalmaz olay! Mübaşir de ...
Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tarihi 2021
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman?
Son dakika: Thodex soruşturmasında tutuklama talebine ret - Haberler
GÜNDEMThodex soruşturmasında tutuklama talebine ret
Marketteki dehşette şoke eden detay! - Haberler
GÜNDEMMarketteki dehşette şoke eden detay!
Duraktaki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
GÜNDEMDuraktaki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
İhlas suresi okunuşu ve anlamı! İhlas suresi Arapçası: Kul hüvellâhü ehad...
GÜNDEMİhlas suresi okunuşu nasıldır?
SON DAKİKA: Gasbedilip dereye atıldı! Şikayetinden vazgeçti - Haberler
GÜNDEMGasbedilip dereye atıldı! Şikâyetinden vazgeçti
Son dakika: FETÖ'nün Adalet Bakanlığı personelini kodlarla fişlediği tespit edildi
GÜNDEMFETÖ Adalet Bakanlığı personelini böyle fişlemiş