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Tam kapanmada eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık olacak mı?

Yarın tam kapanma süreci başlıyor. Tam kapanma süreciyle iligli en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Tam kapanmada eczaneler açık mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, eczaneler tam kapanmada açık mı? İşte detaylar...

Tam kapanmada eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık olacak mı?

Tam kapanma süreci bu akşam itibariyle başlıyor 17 Mayıs'ta ise tam kapanma süreci sona erecek. Peki, tam kapanmada eczaneler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre eczaneler tam kapanma süresince açık olacak.

Diğer zamanlarda olduğu gibi hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler açık olacak. Ancak Pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak. Öte yandan emsai saatleri ise 09.00 - 18.00 arası olarak tam kapanma bitene kadar devam edecek.

Saat 18.00'den saat sabah 09.00'a kadar ise nöbetçi eczaneler açık olacak.

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