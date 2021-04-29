Tam kapanma süreci bu akşam itibariyle başlıyor 17 Mayıs'ta ise tam kapanma süreci sona erecek. Peki, tam kapanmada eczaneler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre eczaneler tam kapanma süresince açık olacak.

Diğer zamanlarda olduğu gibi hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler açık olacak. Ancak Pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak. Öte yandan emsai saatleri ise 09.00 - 18.00 arası olarak tam kapanma bitene kadar devam edecek.

Saat 18.00'den saat sabah 09.00'a kadar ise nöbetçi eczaneler açık olacak.