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Tam kapanmada marketler kaça kadar açık? Zincir marketler hafta sonu açık mı? Tam kapanmada market saatleri

Tam kapanmada marketler kaça kadar açık? Tam kapanmada zincir marketler hafta sonu açık mı? Soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Peki, Tam kapanmada marketler kaça kadar açık? İşte tam kapanmada market saatleri

Tam kapanmada marketler kaça kadar açık? Zincir marketler hafta sonu açık mı? Tam kapanmada market saatleri

Kabine toplantısının ardından marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Yurt genelinde tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak. Peki Marketler saat kaçta açılacak? Marketler saat kaçta kapanacak? İşte marketlerin çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Tam kapanmada Pazar günleri kapalı olacak.

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