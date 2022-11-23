Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Matematik Tam Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?
ABONE OL

Tam sayılarda üslü ifadeler, örnekleri ve konu anlatımı: Bir sayının kuvveti nasıl bulunur?

Tam sayılarda üslü ifadeler; bir sayının kendisiyle art arda çarpılmasını kısa bir şekilde gösteren ifadelerdir ve aynı zamanda bu sayılar matematikte üslü sayılar olarak da ifade edilmektedir. Üs 2 olduğu zaman kare; üs iç olduğu zaman küp olarak okunan tam sayılarda üslü ifadeler nelerdir? Bir sayının kuvveti nasıl bulunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tam Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?

Doğal sayılar ile bu sayıların negatiflerinden oluşan tam sayılar kümesi ne ile gösterilir? 1’in kuvvetleri kaça eşittir? İşte, tam sayılarda üslü ifadeler hakkında tüm detaylar…

Tam Sayılarda Üslü İfadeler

Matematikte, aynı sayıların tekrarlı olarak çarpımının üslü olarak gösterilmesine üslü sayılar adı verilmektedir. Üslü sayılardaki üs; tabanda yer alan sayının kaç kez çarpılacağını gösterir.

Yukarıdaki formülün daha net anlaşılması için aşağıdaki örneğe göz gezdirebilirsiniz.

Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?

Bir sayının kuvvetini bulmak için o sayıyı kuvvet ya da üs olarak yazılan sayı kadar çarpmamız gerekmektedir. Yukarıdaki görselde de ifade edildiği gibi bir sayının üslü olarak gösterilmesinde kuvvet sayının sağ üstüne yazılır ve bu sayı tabanda yer alan sayıdan daha küçük bir yazı boyutuna sahiptir.

Şimdi gelin hep birlikte farklı sayıların ikinci, üçüncü ve dördüncü kuvvetlerinin hesaplandığı şu görsele birlikte göz atalım.

Önemli Not: Üslü sayılar ile işlem yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • 1 tam sayısının bütün kuvvetleri yine 1’e eşittir. Bu bilgiden hareketle 1’in kuvvetleri kaça eşittir sorusunun cevabı 1 olacaktır.
  • 0 tam sayısının kendisi hariç bütün kuvvetleri 0’a eşittir.
  • Bütün tam sayıların birinci kuvveti, sayının kendisine eşittir.
  • Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1’e eşittir.
  • Tabanı pozitif olan bütün üslü sayıların değeri yine pozitif bir tam sayıya eşittir.
  • Tabanı negatif olan üslü sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitif olur.

Tam Sayılar Kümesi Ne İle Gösterilir?

Matematikte doğal sayılar ile bu sayıların negatiflerinden oluşan sayı kümesine tam sayılar kümesi adı verilmektedir ve bu küme Z sembolü ile gösterilmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
GÜNDEM Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Negatif Tam Sayılar Neler? Negatif Tam Sayılar Kaçtan Başlar?
GÜNDEM Negatif tam sayılar neler?
Negatif Sayılar Rasyonel Mi? Rasyonel Sayılarda Payda Negatif Olur Mu?
GÜNDEM Negatif sayılar rasyonel mi?
Devirli Sayılar Rasyonel Mi, İrrasyonel Midir? Rasyonel Olmayan Sayılar Nedir?
GÜNDEM Devirli sayılar rasyonel mi?
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme: Bileşik Kesir Nasıl Tam Sayıya Evrilir?
GÜNDEM Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirme
Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli ne kadar elektrik üretecek?
GÜNDEM Yusufeli Barajı özellikleri
PTT personel alım tarihi 2022: PTT personel işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM PTT personel alım tarihi ne zaman 2022?
TOKİ arsa kura çekim tarihleri: 2022-2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nihai isim listesi hangi tarihte belli olacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kura çekim tarihleri
TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, noter kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM TOKİ il il kura çekim tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.