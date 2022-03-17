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İhtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracılık eden kitle fonlama platformu Fongogo, paya dayalı kitle fonlama platformunda listelenen ilk girişim olan ve sigorta şirketleri ile dijital işletmeleri uçtan uca entegre eden Tamamliyo'nun 660 bin TL fon toplanmasına aracılık ettiğini duyurdu.

Kampanya sürecinde 9 saatte hedeflenen fon miktarı olan 550 bin TL'ye ulaşılırken, bu rakama ulaşılmasının ardından toplam 240'ın üzerinde yatırımcıdan yüzde 120'lik fon artışıyla toplanan fon tutarının 660 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Tamamliyo Kurucu Ortağı Metin Öngüç, InsurTech odağında fonlamaya çıkan bir startup olduklarını belirterek, "Aldığımız bu fon akabinde teknolojisini geliştirdiğimiz ürün sayısını artırmayı planlıyoruz. İşlerimizin daha hızlı ilerlemesi için hem yazılım hem operasyon ekibimizi büyüteceğiz. Şu anda görüşmelerini yaptığımız 20'ye yakın partnerimiz var. Bu yatırımla birlikte partner sayımızı 100 adete çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Fongogo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi de, "Fongogo olarak yola çıktığımız günden beri girişim ve yatırım ekosisteminde girişimlerin kitlelere sağladığı faydalara odaklandık. Yeni nesil bir fonlama platformu olan paya dayalı kitle fonlama platformumuz ile de bu misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda teknoloji alanında Wiser, mobilite alanında ise Cyboard olmak üzere 2 kampanyayla girişimlere can suyu olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.