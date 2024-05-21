Tamer Levent: Türkler Almanya'ya artık kültürel zenginlikleriyle de geliyor

11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin onursal başkanı, oyuncu Tamer Levent, 11 yıl önce Tiyatro Frankfurt’un bir oyunu için geldiği Almanya'da festivalin ilk adımını attıklarını belirterek; "Ben, her zaman yaptığımız işlerin bir kültür olduğunu düşünürüm ve bu kültürün başka kültürlerle de buluşması gerektiğini savunurum. Bunun için de yapılan etkinliklerin büyütülmesini isterim. 11 yıl önce Tiyatro Frankfurt’un da böyle bir düşüncesi vardı. Burada bir festival kurulmasının çok iyi olacağını düşünüyordum. O zamanki sevgili başkonsolosumuzla uzun uzun konuştuk bunu. Onun, Böyle bir festival olursa başarılı olur mu, sürdürülebilir mi? gibi endişeleri vardı. Bu konularda tecrübeli olduğum ve buradaki ekibe de güvendiğim için, bizim desteğimizin de olacağını ona anlattıktan sonra ikna oldu ve bu festival başladı" diye konuştu.