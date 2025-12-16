Tami'den T-Soft Kullanıcılarına yeni ödeme çözümü

Garanti BBVA’nın ödeme altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, Türkiye’nin e-ticaret altyapı sağlayıcılarından T-Soft ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna yeni bir ivme kazandırıyor. Tami Çoklu Banka Sanal POS altyapısını kullanan T-Soft işletmeleri, artık güvenli, hızlı ve kesintisiz ödeme deneyimine ek olarak kapsamlı özel avantajlardan faydalanabiliyor.

Bu iş birliğiyle T-Soft altyapısına sahip işletmeler Tami Sanal POS’u kolayca entegre ederek tüm bankalardan ödeme alabiliyor, ödemelerini tek panelden yönetebiliyor ve Tami’nin güvenli mimarisi sayesinde sorunsuz bir ödeme süreci elde ediyor. Tamamen dijital ve kolay başvuru süreci sayesinde işletmeler hızlıca sisteme dahil olabiliyor. Kampanya kapsamında Tami kullanıcılarına özel olarak T-Soft’un e-ticaret paketlerinde yüzde 40 indirim ve T-Soft’un sosyal medya ticaret platformu HeloRobo’nun 3 ay ücretsiz kullanımı sunuluyor.

"İŞLETMELERİN DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"İşletmelerin güvenli, hızlı ve çok kanallı ödeme altyapılarına duyduğu ihtiyaç da artıyor. T-Soft ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde de, binlerce işletmenin Tami Sanal POS’a en kolay şekilde erişmesini sağlıyoruz. İşletmelere hızlı ve sorunsuz bir şekilde ödeme alma imkânı sunuyoruz. Garanti BBVA iştiraki olmamızın getirdiği güvenilirlik, ileri teknolojimiz ve kesintisiz hizmet anlayışımızla T-Soft platformunu kullanan tüm firmalar ödeme süreçlerini tek panel üzerinden yönetebiliyor ve tüm banka kartlarından güvenle ödeme kabul edebiliyor. Bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de müşterilere pürüzsüz bir ödeme deneyimi sunuluyor. Türkiye’nin dijital ticaret ekosistemine katkı sunan bu güçlü adımın hepimiz için önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Tamamen dijital ve kolay başvuru sürecimiz, hızlı kurulum, güvenli altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışımızla işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz.”