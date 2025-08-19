Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Tamir ettiği Ferrari ile kaza yaptı! | Son dakika haberleri

        Tamir ettiği Ferrari ile kaza yaptı!

        İstanbul Büyükçekmece'de inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda bir tamir ustası, tamir ettiği 17 milyon değerindeki Ferrari araçla kaza yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 09:40 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:47
        Tamir ettiği Ferrari ile kaza yaptı!
        İstanbul Büyükçekmece’de 17 milyon değerindeki Ferrari araçla kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre Usta, aracı tamir ettiği anları sosyal medyada paylaştı.

        Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti.

        Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

