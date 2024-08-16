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        Haberler Bilgi Magazin Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tamirci filmi ne zaman çekildi?

        Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Tamirci (Fast Charlie) filmi 16 Ağustos Cuma akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Pierce Brosnan, Morena Baccarin ve James Caan'in paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:37
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        Senaryosu Richard Wenk'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Phillip Noyce'un üstlendiği Tamirci filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Aksiyon türünde kaleme alınan film ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki, "Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tamirci filmi ne zaman çekildi?" İşte Tamirci (Fast Charlie) filmi hakkında tüm detaylar...

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        TAMİRCİ (FAST CHARLİE) KONUSU NEDİR?

        Charlie Swift, namı diğer "Hızlı Charlie" bir sorunu olan bir tamircidir; vurduğu hedefin kafası eksiktir. Bu saldırının bedelini ödeyen adama, yani New Orleans'ın en büyük ve en acımasız gangsteri Mercado'ya amaçlanan hedefin o olduğunu kanıtlaması gerekir. Charlie, kurbanın eski karısı ve Charlie'nin ihtiyaç duyduğu omurga ve becerilere sahip bir kadın olan Marcie Kramer'dan yardım ister.

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        Marcie'yi kaçmaya kararlı olduğu bir geçmişe sürüklemek, ikisini aynı anda hem komik, hem aksiyon dolu, hem de içten gelen vahşi ve öngörülemez bir yolculuğa çıkarır. Yol boyunca Charlie ve Marcie, Charlie'nin en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullins'in mirasını korumak için savaşırken, Beggar'ı ve onun tüm operasyonunu çökertmeye çalışırlar.

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        TAMİRCİ (FAST CHARLİE) OYUNCULARI KİMLER?

        Pierce Brosnan

        Morena Baccarin

        Gbenga Akinnagbe

        Toby Huss

        Yakup Grodnik

        Sharon Gless

        James Caan

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