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Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can'ı kadrosunda buluşturan 'Tamirhane'nin afişi yayınlandı. Yapımcılığını Sky Films, Dentsu Türkiye, Kumbara film, ASC Films ve idpro’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Erkan Kolçak Köstendil oturuyor. Filmin senaryosunu ise aynı zamanda filmde rol alan Bülent Şakrak yazdı.

Gösterime 11 Kasım'da girecek olan 'Tamirhane'nin konusu şöyle: Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi 'Yılmaz' ve 'Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları 'Nuri' ve 'İsmet’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar. Olaylar, 'Yılmaz' ve 'Müjdat’ın ihtiyarın cesedini tiner kazanına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.