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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tammy Abraham: Kazanmak için her şeyi yaparım! - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham: Kazanmak için her şeyi yaparım!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, "Kazanmak istiyorum. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek, skor üretmek için buradayım." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:43
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        Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi İngiliz golcü Tammy Abraham, Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu.

        2

        - Öncelikle Beşiktaş’a hoş geldin Tammy. İlk duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz?

        Televizyondan izlerken çok güzel bir atmosfere sahip olduğunu görmüştüm. Ama geldiğimde, taraftarların ve stadyumun atmosferini bizzat deneyimlediğimde, formayı gördüğümde çok daha güzel olduğunu anladım. Şahsen böyle çok daha güzel.

        3

        - İlk teklif geldiğinde ne hissettin? Transfer süreci nasıl ilerledi?

        Teklif geldiğinde Meksika’da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, Şampiyonlar Ligi’nde görmüştüm. Şimdi burada olmak; buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Ve kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum.

        4

        - Birçok kulübün seninle ilgilendiği biliniyordu. Beşiktaş’ı seçmeni sağlayan ne oldu?

        Yeni bir şeyler denemek için en iyi zamanın bu olduğunu hissediyordum. Konfor alanımdan çıkmaktan, yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Biliyorsunuz, daha önce İtalya’daydım. Şimdi, Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum.

        5

        - Beşiktaş formasını ilk gördüğünde ne hissettin? Bize o anı tarif eder misin?

        Forma çok güzel. Televizyonda izlerken gördüğünde insanın gözüne güzel geliyor. Ama gerçekte gördüğünde, üzerine giydiğinde çok daha güzel. İnanılmaz hissettiriyor. Sahada, taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum.

        6

        - Gelir gelmez taraftarla bir araya gelme şansın oldu. Onlarla yakından tanışmak nasıl hissettirdi?

        Çok özel bir andı. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Böyle güzel karşılanmak çok özel hissettirdi. Şimdi, iyi bir sezon geçirmenin vakti. Böylece, birlikte çok daha fazla kutlamalar yapabiliriz.

        7

        - Buraya gelmeden önce Türkiye’de ya da Beşiktaş’ta oynamış oyuncularla konuşma şansın oldu mu?

        Evet, oldu. Michy Batshuayi, Dele Alli ve Nathan Redmond ile konuştum. Ayrıca, Alex Oxlade-Chamberlain’i de aradım. Herkes, buradaki yaşam hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ama en önemlisi, ailemin bakış açısıydı. Herkes çok olumlu konuştu. Ben de çok heyecanlıyım.

        8

        - Kendini sahada bir oyuncu olarak nasıl tanımlarsın? Taraftarlar, Tammy Abraham’dan neler beklemeli?

        Çok şey. Ben, kazanmayı isteyen biriyim. Ve bence, taraftarlar da bunu ilk dakikadan göreceklerdir. Kazanmak istiyorum. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek, skor üretmek için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz.

        9

        - Bu stadyumda daha önce oynamıştın. O maçı hatırlıyor musun? O zamanki atmosferi bize anlatır mısın?

        Atmosferi hatırlıyorum. Hatırlıyorum gergindim. Hâlâ da öyleyim. O zamanlar daha 19 yaşında falandım. Sahaya çıktığımda tribünlere bakmıştım. Taraftarın sesi, o atmosfer çok özeldi. Ne yazık ki o maçta penaltıyı kaçırmıştım. Ama yine de o atmosferde oynamak inanılmazdı.

        10

        - Öğrendiğin herhangi bir Türkçe kelime var mı?

        Henüz yok. Şoförüm bana bir kelimeyi söylemişti ancak şimdi hatırlamıyorum. Ama bana biraz zaman verirseniz kolay olanları öğrenirim. "Merhaba" Evet, buydu. Ama şu an onu bile söyleyemiyorum.

        11

        - Geçmişte, Beşiktaş taraftarıyla etkileşimde olduğun birkaç sosyal medya paylaşımını gördük. Bununla ilgili neler söylemek istersin?

        Futbola başladığım ilk yıllardan beri çok fazla destek mesajı alıyorum zaten. Her sene, Beşiktaş’a gelmemle ilgili yorumlar alıyordum. Ve nihayet buradayım. Burada olmaktan çok gururluyum.

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        - Beşiktaş formasını giyerken en büyük hedefin nedir?

        Kesinlikle ama kesinlikle kupa kazanmak. Her gittiğim yerde söylerim, benim amacım kupalar kazanmak ve şimdiye kadar bunu başardım. Umarım, umarım değil mutlaka başaracağız. Şimdi, burada kupalar kazanacağız.

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        - Son olarak, Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersin?

        Şu an çok erken, takımı kurmaya ve birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ama bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Ve günün sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız.

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