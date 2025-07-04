Tammy Abraham: Kazanmak için her şeyi yaparım!

- Buraya gelmeden önce Türkiye’de ya da Beşiktaş’ta oynamış oyuncularla konuşma şansın oldu mu?

Evet, oldu. Michy Batshuayi, Dele Alli ve Nathan Redmond ile konuştum. Ayrıca, Alex Oxlade-Chamberlain’i de aradım. Herkes, buradaki yaşam hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ama en önemlisi, ailemin bakış açısıydı. Herkes çok olumlu konuştu. Ben de çok heyecanlıyım.