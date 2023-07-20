Tan Taşçı, Ege'de dinleyicileriyle buluştu

Tan Taşçı, her iki konserinde de 2,5 saatlik performanslara imza attı. Taşçı, mayıs ayından bu yana sadece konserlerinde söylediği yeni şarkısı 'Herhalde'ye gösterdikleri ilgi için dinleyicilerine teşekkür etti.

Ünlü şarkıcının hayranlarının Tan Taşçı'nın şarkı sözlerinden hazırladıkları pankartlar da gecede ilgi çekti.

Tan Taşçı, turnesine devam ederken, istek üzerine 30-31 Temmuz ve 3-4 Ağustos'ta İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konserlerinde dinleyicileriyle buluşacak. Müjdeyi sahnede verdi