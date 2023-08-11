Tan Taşçı ölümcül kazadan 15 saat sonra sahneye çıktı

Tan Taşçı, 10 Ağustos saat 06.30'da Burdur - Antalya kara yolunda trafik kazası geçirdi. Burdur’dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada cipteki Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tan Taşçı ve yanındakiler ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kazayı görenler, "Mutlak ölümlü bir kaza, otomobilin sağlam olması nedeniyle hafif atlatıldı" şeklinde yorum yaptı.

REKLAM AYAKTA KARŞILANDI Tan Taşçı, ölümcül kazadan 15 saat sonra Antalya'daki konserinde sahneye çıktı. Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesinde saat 21.30da başlayan konserde, Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı. Sahneye çıkan şarkıcıya, dinleyiciler "Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın" tezahüratlarıyla alkış tuttu. O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.

Geçirdiği kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor ama atlattık. O da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken. Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış" dedi. Trafik kazası geçirdi