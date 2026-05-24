Tanal, hortumla kapı üzerine çıktı
Gerginliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'ne girdi.
AA'da yer alan habere göre Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerinde bulundu.
Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.
Polis ekipleri beraberindeki icra memurlarıyla içeri girdi. Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.
ANKA'da yer alan habere göre CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinin ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.