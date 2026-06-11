Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Tango rüzgarı AKM'de esiyor

        Tango rüzgarı AKM'de esiyor

        Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası büyük finali 14 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tango rüzgarı AKM'de esiyor

        Dünyanın önde gelen tango dansçıları İstanbul’da tango rüzgarı estirecek. Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası büyük finali İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. 40 ülkeden seçkin dansçılar heyecan verici bir tango şöleninde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda bir araya geliyor. Yarışma 12 Haziran’da başlayacak ve 14 Haziran’da AKM'de muhteşem büyük final ile sona erecek.

        Dünyanın en iyi yarışmacıları dört farklı tango kategorisinde finale kalmak için mücadele ederken, seyirciler unutulmaz bir gösteriye tanık olacak. Bu kategorilerden ikisi, Buenos Aires Dünya Tango Şampiyonası'nın resmi bir parçası olma niteliği taşıyor. İstanbul'da kazananlar, Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmek üzere Buenos Aires'e seyahat etme ayrıcalığına sahip olacak.

        REKLAM

        Etkinlikte Arjantin tango orkestrası Sonder Tango'nun canlı müzik performansı dans ve müziğin en üst düzeyde birleştiği bir atmosfer yaratacak. Nefes kesici tango stilleri, olağanüstü performanslar ve canlı tango müziğinin gücü; bu unutulmaz finalde bir araya gelecek.

        Şampiyona, İstanbul'daki Arjantin Başkonsolosluğu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Buenos Aires Kültür Bakanlığı'nın ortak organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Büyük final için biletler AKM internet sitesinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu operasyonunda aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı

        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #tango
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Bill Gates'ten Epstein ifadesi
        Bill Gates'ten Epstein ifadesi
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?