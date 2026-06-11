Tango rüzgarı AKM'de esiyor

Dünyanın önde gelen tango dansçıları İstanbul’da tango rüzgarı estirecek. Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası büyük finali İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. 40 ülkeden seçkin dansçılar heyecan verici bir tango şöleninde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda bir araya geliyor. Yarışma 12 Haziran’da başlayacak ve 14 Haziran’da AKM'de muhteşem büyük final ile sona erecek.

Dünyanın en iyi yarışmacıları dört farklı tango kategorisinde finale kalmak için mücadele ederken, seyirciler unutulmaz bir gösteriye tanık olacak. Bu kategorilerden ikisi, Buenos Aires Dünya Tango Şampiyonası'nın resmi bir parçası olma niteliği taşıyor. İstanbul'da kazananlar, Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmek üzere Buenos Aires'e seyahat etme ayrıcalığına sahip olacak.

REKLAM

Etkinlikte Arjantin tango orkestrası Sonder Tango'nun canlı müzik performansı dans ve müziğin en üst düzeyde birleştiği bir atmosfer yaratacak. Nefes kesici tango stilleri, olağanüstü performanslar ve canlı tango müziğinin gücü; bu unutulmaz finalde bir araya gelecek.

Şampiyona, İstanbul'daki Arjantin Başkonsolosluğu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Buenos Aires Kültür Bakanlığı'nın ortak organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Büyük final için biletler AKM internet sitesinden temin edilebilir.